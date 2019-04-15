«نمو» تضيف 15 نقطة بتداولات قيمتها 2.5 مليون ريـال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 15 نقطة بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 3642 نقطة، وزادت قيمة التداول 49 في المائة إلى 2.5 مليون ريال، بمعدل 12 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 44 في المائة إلى 90 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.54 في المائة. أما الصفقات فقد زادت 19 في المائة إلى 207 صفقات. وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 105 ريالات، و"أبومعطي" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 13.28 ريال. مقابل تراجع "بحر العرب" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 10.86 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 49 ريالا، وحل ثالثا "العمران بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند 15.86 ريال، واستقرت بقية الأسهم.

وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 745 ألف ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 173 ألف ريال.