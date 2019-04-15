أسعار محدثة للبنزين في الربع الثاني من 2019

أعلنت "أرامكو السعودية" البارحة الأولى أن أسعار البنزين المحدثة ستكون بدءا من أمس 1.44 ريال لكل لتر من بنزين 91، و2.10 ريال لكل لتر من بنزين 95، وذلك خلال الربع الحالي من العام الجاري 2019.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير - مارس 2019 (بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قبل الحكومة.

وأفادت "أرامكو السعودية" أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.