أسعار محدثة للبنزين في الربع الثاني من 2019

أعلنت "أرامكو السعودية" البارحة الأولى أن أسعار البنزين المحدثة ستكون بدءا من أمس 1.44 ريال لكل لتر من بنزين 91، و2.10 ريال لكل لتر من بنزين 95، وذلك خلال الربع الحالي من العام الجاري 2019.
وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير - مارس 2019 (بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قبل الحكومة.
وأفادت "أرامكو السعودية" أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
أخبار اقتصادية- محلية
- بنك التنمية الاجتماعية يطلق تمويل جديد بـ 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل
- الملك يوجه بإطلاق إسم "طريق الأمير محمد بن سلمان" على الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية
- «الخدمة المدنية»: نعمل على 3 محاور لتمكين الموظفين الحكوميين
- الجدعان: لا تغيير في سياسة رسوم الوافدين.. ومراجعة أسعار البنزين في 2019
- وزارة العدل تطرح 276 وظيفة للرجال والنساء بالمرتبة الـ 8
- تنظيمات جديدة تسمح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري وتمنع الاحتكار
- "العمل": تمديد صلاحية تأشيرات العمل لسنتين بدون رسوم إضافية
- مؤسسة النقد تلغي ترخيص شركة عبدالعزيز الزامل وأولاده للصرافة
- "العمل": لن نتوقف عن التوطين.. نستهدف أنشطة المحاسبة وتقنية المعلومات والمحاماة
- وزير التعليم: صرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة بشكل عاجل
أضف تعليق