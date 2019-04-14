ولي العهد يبحث مع الرئيس الإندونيسي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض اليوم، مع الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وتناول الاجتماع العلاقات السعودية الإندونيسية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما تطرق النقاش لدفع الاستثمارات السعودية في إندونيسيا في مجال التكرير والبتروكيماويات إلى المرحلة التالية.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية إندونيسيا.