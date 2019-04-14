5 % حصة السعوديين من السوق الكويتية بـ 1.8 مليار ريـال

بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في البورصة الكويتية نحو 1.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مشكلة 5 في المائة من إجمالي السوق.

وأكدت لـ "الاقتصادية"، الشركة الكويتية للمقاصة، أن أكثر من 50 في المائة من الاستثمارات السعودية في السوق الكويتية في المصارف والخدمات المالية بقيمة تجاوزت المليار ريال.

واستحوذ بيت التمويل الكويتي على نحو 26 في المائة من إجمالي الاستثمارات السعودية في سوق الكويت بقيمة 470 مليون ريال، فيما حصل بنك الكويت الوطني على 20 في المائة بقيمة 354 مليون ريال.

وقالت الشركة الكويتية للمقاصة، "يعود تحسن السوق الكويتية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الترقية على مؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة، إذ أسهمت كثيرا في تحسين أدائها وارتفاع صافي التدفقات الأجنبية بشكل كبير خلال عام 2018، حيث تعد أعلى مستوى سنوي منذ عام 2008".

وأكدت أن ترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة ستشكل دافعا لزيادة الطروحات الأولية وزيادة التركيز على تحسين عائدات المساهمين، إضافة إلى إدخال أدوات جديدة إلى السوق، مثل المشتقات وأدوات تحوط.

وأشارت إلى أنها تترقب ترقية السوق الكويتية على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، خاصة بعد الانطباعات الإيجابية من قبل القائمين على مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث استطاعت السوق الكويتية استيفاء كل المعايير المطلوبة، التي قادت إلى ترقية البورصة في مؤشرين عالميين.