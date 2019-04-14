"الحبوب" تبدأ استلام القمح من المزارعين .. و62.5 ألف شاحنة مستهدفة بالنقل

بدأت المؤسسة العامة للحبوب استلام محصول القمح المحلي من المزارعين للموسم الأول؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، المتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن كل عام.

وبحسب بيانات على موقع المؤسسة الالكتروني، - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فإن المؤسسة العامة للحبوب تستهدف نقل القمح المحلي إلى مواقع التوريد عبر 62.55 ألف شاحنة خلال موسم 2019، الذي بدأ في الثامن من نيسان (أبريل) الجاري، ويستمر حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ووفقا للبيانات، فإن عدد المزارعين المعتمدين لتوريد القمح المحلي يبلغ 2686 مزارعا، في حين تصل الكمية المخصصة للتوريد إلى أكثر من 640700 طن.

ومن المقرر أن يستحوذ فرع الرياض خلال موسم التوريد على 7950 شاحنة، و11450 شاحنة من فرع القصيم، و7500 شاحنة من فرع الخرج.

أما عدد الشاحنات من فرع الجوف، فسيبلغ 8150 شاحنة، و7450 شاحنة من فرع تبوك، ومن فرع حائل 6240 شاحنة، ووادي الدواسر 7850 شاحنة.

وأخيرا فرع الأحساء، حيث يبلغ عدد الشاحنات المخطط وصولها إلى مواقع التوريد 5960 شاحنة.

وأوضحت المؤسسة، أنها استلمت خلال الأسبوع الأول كمية 1336 طنا توزعت على خمسة فروع من فروع المؤسسة، هي الرياض والقصيم والخرج والجوف ووادي الدواسر.

وكانت المؤسسة قد أعلنت جاهزيتها لبدء استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي "1440 / 1441هـ" بداية من الأسبوع الماضي، حيث أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني تمكن المزارع المستفيد والمحدد له الكمية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وبداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة.