الملك يبحث مع رئيس اندونيسيا آفاق التعاون بين البلدين

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بالرياض اليوم جلسة مباحثات رسمية مع جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا. وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بالاضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
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