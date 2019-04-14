"فولكسفاجن" تطلق سيارة كهربائية لمنافسة "تسلا اكس" في الأسواق الصينية

قالت فولكسفاجن اليوم الأحد إنها ستنتج سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية بالكامل للسوق الصينية من 2021، لتدخل في شريحة تهيمن عليها الفئة اكس من تسلا.

السيارة الجديدة هي الأحدث ضمن سياسة جريئة لفولكسفاجن في طرح السيارات الكهربائية بالصين، حيث تمنح السلطات معاملة تفضيلية للسيارات عديمة الانبعاثات.

أوضحت فولكسفاجن أن سيارتها آي.دي رومز ستحوي ثلاثة صفوف من المقاعد وسيصل مداها التشغيلي إلى 450 كيلومترا.