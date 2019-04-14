سول تطالب واشنطن بالإعفاء من الرسوم الأمريكية على السيارات

دعا وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي الولايات المتحدة إلى إعفاء بلاده من رسوم الاستيراد الجديدة على المركبات المستوردة في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت الوزارة اليوم الأحد.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم إن هونج نام-كي، وزير الاقتصاد والمالية قدم الطلب إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين على هامش المؤتمرات الدولية السنوية حول الاقتصاد العالمي وغيرها من القضايا.

وقال منوشين إنه يفهم تماما ما طلبه الوزير الكوري من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتعريفة استيراد السيارات، وأعرب عن أمله في أن يتم حل هذه المشكلة دون صعوبة، رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذه القضية بعد، حسبما ذكرت وزارة المالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن قد وقعا اتفاقا جديدا للتجارة الحرة بين بلديهما، في نيويورك.

ويتضمن الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه "علامة تاريخية"، عناصر مهمة لخفض العجز التجاري الأمريكي مع كوريا الجنوبية.

ومن بين النقاط الرئيسية، زيادة في حصة السيارات للشركات المصنعة الأمريكية. وسيتمكن كل مصنع من إرسال ما يصل إلى 50 ألف سيارة إلى كوريا الجنوبية في المستقبل - أي أكثر من ضعف الحد السابق.

كما قامت سول بتخفيف معاييرها البيئية للواردات الأمريكية في مقابل إعفائها من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب - ولكن يجب عليها التمسك بالحصص.

وتستطيع كوريا الجنوبية الآن تسليم 70 % من متوسط ما كانت تورده خلال السنوات الثلاث الماضية، دون دفع رسوم جمركية خاصة.

وجاء توقيع الاتفاق في نفس اليوم الذي زادت فيه وتيرة الحرب التجارية الأمريكية مع الصين ، حيث بدأ سريان رسوم أمريكية جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.