دراسة: الشوكولاتة تساعد في الحماية من فقدان السمع

خلصت دراسة علمية إلى أن الشوكولاتة يمكنها أن تساعد في الحماية من فقدان السمع.وتوصلت الدراسة ، التي نشرتها دورية ذا نيوترنت العلمية ،و قام بها عدد من الأطباء في العاصمة الكورية الجنوبية سول مؤخرا، إلى أن معدل فقدان السمع بين من تتراوح أعمارهم من 40 إلى 64 عاما كان أقل بكثير بين الذين يتناولون الشوكولاتة.

وقال الباحثون إن المواد الكيماوية التي يطلق عليها بوليفينول، الموجودة في الكاكاو، بها خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب قد تحمي من فقدان السمع.

وقالت الدورية إن الدراسة شملت 3575 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بيمن 40 و 64 عاما، حيث تم إخضاعهم لاختبارات سمع قبل إجراء حوارات معهم بشأن مدى استهلاكهم للشوكولاتة.

وتوصل الباحثون إلى أن معدل فقدان السمع كان " أقل بكثير" عند الذين يتناولون الشوكولاتة وبلغ نسبة 8ر26، مقابل 36% للذين لا يتناولون الشوكولاتة.