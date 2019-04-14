"فيسبوك" تختبر إعادة دمج خدمة المحادثة الفورية "ماسنجر" في تطبيقها الأساسي

رصد أحد الباحثين تجارب تجريها شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإعادة دمج خدمة المحادثة الفورية المستقلة حاليا "ماسنجر" في تطبيقها الأساسي على الأجهزة الذكية.

ونشرت الباحثة "جين مانشون وونج" المعروف بإعادة الهندسة عكسيا لتطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، لقطات لنافذة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتحتوي على صورة لتطبيق "فيسبوك" ويحتوي رمز "ماسنجر" في أعلى الجانب الأيمن لنافذة التطبيق.

وقالت الباحثة إنه حتى الآن يحتوي قسم "المحادثات" الجديد في نافذة تطبيق "فيسبوك" على وظائف المحادثات الأساسية، في حين يحتاج المستخدم إذا أراد تشغيل الوظائف الأخرى مثل الاتصال الصوتي أو تبادل الصور إلى فتح تطبيق "ماسنجر" المستقل.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إعادة دمج خدمة المحادثة في التطبيق الرئيسي لـ "فيسبوك" سيمثل تحولا لموقف شركة "فيسبوك" التي أصرت في عام 2014 على السماح لمستخدمي "ماسنجر" بتنزيله كتطبيق مستقل على هواتفهم الذكية من أجل استخدام هذه الخاصية عبر الهواتف.

يذكر أنه منذ ذلك الوقت استحوذت "فيسبوك" على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" وتعمل حاليا على دمج وظائف المحادثة والتراسل الموجودة في "ماسنجر" و"واتس آب" إلى جانب تطبيق تبادل الصور "إنستجرام".