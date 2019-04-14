معاشات أبوظبي ينضم لصفقة أنابيب نفط أدنوك مع شركتين أمريكيتين‬‎

- قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأحد إن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وقع اتفاقا للاستثمار في البنية التحتية لأنابيب نقل النفط التي تقيمها أدنوك مع بلاك روك وكيه.كيه.آر.

سيستثمر الصندوق 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) وسيستحوذ على ثلاثة بالمئة في الكيان المقام حديثا أدنوك لأنابيب النفط، بينما ستملك بلاك روك وكيه.كيه.آر 40 بالمئة معا، وأدنوك النسبة الباقية البالغة 57 بالمئة.

كانت أدنوك وقعت في فبراير شباط صفقة بنية تحتية لخطوط نقل وتوزيع النفط بقيمة أربعة مليارات دولار مع شركتي الاستثمار الأمريكيتين كيه.كيه.آر وبلاك روك.