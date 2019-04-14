وزير «الطاقة»: عمليات توسع تقفز بميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قريبا

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تعد اقتصادا متنوعا، حيث تحتضن المدينة الصناعية، وثاني أكبر ميناء في السعودية وقريبا بعد التوسع سيقفز ويكون أكبر ميناء في الشرق الأوسط وهو مهيأ بكل الممكنات.

وقال، خلال زيارته أمس لهيئة المدن الاقتصادية والتعرف على خططها وبرامجها الاستراتيجية، والاطلاع على آخر المستجدات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، "ميناء الملك عبدالله، عنصر أساسي لـ"رؤية المملكة 2030"، حيث إنه من أهم الممكنات لوجوده على ساحل البحر الأحمر مقابل إفريقيا النامية، وبمرور نحو 13 في المائة من حركة الملاحة العالمية من أمامه، إضافة إلى وجود أراض شاسعة كبيرة وبنية تحتية من الدرجة الأولى".

وأشار إلى الإجراءات غير المسبوقة في الميناء لتسهيل مرور البضائع والحركة، إضافة إلى التكامل بين جميع الجهات الحكومية المعنية بالنشاط اللوجستي في المملكة.

وقال، "نضيف إلى ذلك الحراك الصناعي غير المسبوق، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وما يطمح له من صناعات وتعدين وقطاع طاقة نام مهيأ للتصدير، كل ذلك بحاجة إلى موانئ حديثة مهيأة مثل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية". وأكد أن الممكنات موجودة والعزيمة موجودة ورؤية القيادة ليس لها مثيل في عزمها وإصرارها وتمكينها للقطاع الخاص والقطاع العام في تحقيق "رؤية المملكة الطموحة 2030".

وأضاف "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتكامل مع شريط اقتصادي وليست بمعزل عن الحراك الاقتصادي حيث نتكلم اليوم عن مجمع بتروكيماويات وصناعات بلاستيك كبير جدا في ينبع أيضا مجمع بترورابغ وكل ما هو موجود فيه من صناعات بتروكيماوية كذلك مدينة جدة الصناعية ومدينة رابغ الصناعية القريبة وكل المنظومة يتم ربطها بالخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية وخدمات التمويل التي توفرها المملكة".

وأوضح أن النشاط الاقتصادي واللوجستي والتنظيمي سيفيان بتطلعات المواطنين، وفي نهاية الأمر الهدف الرئيس من كل هذا النشاط سيصب في مصلحة المواطن من خلال توليد الوظائف وفتح فرص للمواطنين.

وشملت جولة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، والوادي الصناعي، وأكاديمية الطيران، وشركة تطوير الموانئ.