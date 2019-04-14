18.28 مليار ريال قيمة أبرز 5 صادرات غير نفطية سعودية خلال الربع الأول

بلغت قيمة أبرز خمسة صادرات سعودية غير نفطية، خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 18.28 مليار ريال، إذ وصلت أوزانها إلى نحو 5.7 مليون طن.

بحسب الهيئة العامة للجمارك، فإن الصادرات الخمسة تمثلت في "بولي بروبيلين"، و"بولي إيثيلين وزنه النوعي 094 أو أكثر"، و"بولي إيثيلين وزنه النوعي يقل عن 094"، إضافة إلى "أثيرات أحادية البوتيل من إثيلين جلايكول أو ثاني إثيلين جلايكول"، و"نشادر لا مائي".

وسجلت قيمة الصادرات الخمسة خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا بنسبة 15 في المائة، مقارنة بـ21 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بأوزان بلغت نحو 5.8 مليون طن.

ويستخدم الـ"بولي إيثيلين" بأنواعه في أنابيب الغاز، والتغليف، والمعدات المهنية، وخزانات المياه، وصناعة الرقائق البلاستيكية، والأكياس البلاستيكية، وأواني الحليب، وقوارير المنظفات، وعلب المنتجات الغذائية، وسلال القمامة، وصناعة خراطيم المياه.

يأتي ذلك في وقت تعكف فيه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعنى بدراسة القطاع الصناعي في السعودية المتوافقة مع "رؤية المملكة 2030" للمساهمة في رفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي السعودي ودعم وتحفيز القطاع والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية، وذلك ضمن مبادراتها لتحقيق "رؤية المملكة 2030". ومن المنتظر أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في خدمة المستثمرين الصناعيين وجذب الاستثمارات في شتى القطاعات، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على متابعة كل المصانع تحت الإنشاء وبشكل دوري وتذليل كل العقبات أمام المصنعين.

وتشرف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على المركز الوطني للمعلومات الصناعية الذي يعد إحدى مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في برنامج التحول الوطني 2020.