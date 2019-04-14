«سكني» يتيح 13 مخططا سكنيا جديدا للأراضي المجانية في 6 مناطق

أتاح برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان 13 مخططا سكنيا جديدا للأراضي المجانية في ست مناطق سعودية.

وأضافت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" عددا من المخططات الجديدة ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة أخيرا، لتتيح للمستفيدين الراغبين في خيار الأراضي المجانية اختيار المخطط السكني المناسب لهم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفرت البوابة حتى الآن 62 مخططا، فيما سيتبعها مزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة. وأوضحت وزارة الإسكان في بيان صحافي أمس، أنها فعلت الاختيار الإلكتروني لـ 13 مخططا جديدا موزعة على ست مناطق توفر نحو 6852 أرضا مجانية جار استكمال أعمال البنية التحتية فيها، التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، إضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة مخططين بمنطقة الباحة يحويان 1016 قطعة أرض بينها 737 قطعة بمحافظة العقيق و279 أرضا بمخطط منح الحميد الواقع بالقرب من متنزه السكران الشهير، ومخطط أرض الأشغال بمحافظة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف الذي يوفر نحو 240 قطعة أرض، وأربعة مخططات بمنطقة عسير توزعت بين مدنها ومحافظاتها ومنها مخطط ظهران الجنوب ومخطط محايل الخوارم اللذان يوفران 1578 أرضا ومخطط النماص ومخطط شمال أبها بـ 2302 قطعة أرض.

وأضافت الوزارة ثلاثة مخططات في منطقة حائل شملت مخطط السليمي الذي يحوي 209 أراض، ومخطط موفق بـ 228 أرضا، ومخطط الشملي المجاور لمتنزه النخيل ويوفر نحو 188 قطعة أرض مجانية، كما أضافت مخططين بمنطقة نجران هي مخطط النزهة بمحافظة شرورة يحوي 545 أرضا ومخطط يدمه بمدينة نجران 350 قطعة أرض، وفي الرياض وفرت 196 أرضا بمخطط العيينة.

وبينت الوزارة، أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على رابط المخططات واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقا لزيارة الفرع وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم جميع التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030".

يذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد خصص نحو 207296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج عديدا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل إضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.