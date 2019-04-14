كيف عرضت «هواوي» نفسها على «موتورولا» .. بثمن بخس؟

في صبيحة أحد أيام كانون الأول (ديسمبر) عام 2003، كان هناك صينيان، إضافة إلى أجنبي ثالث ومترجم شفوي، بدا أنهم كانوا منخرطين في نقاش، بينما كانوا يتجولون حول شاطئ منتجع جزيرة هاينان الصينية.

اثنان منهما كانا من شركة موتورولا الأمريكية: مايك زافيروفسكي، كبير مسؤولي العمليات، ولاري تشينج، رئيس قطاع الأعمال الصيني.

أما الثالث، الذي كان يرتدي قميصا أزرق، فقد كان رن تشنجفي، مؤسس شركة هواوي، وهو عضو سابق في جيش التحرير الشعبي، كان يبلغ حينها من العمر 49 عاما فقط.

بعد مرور بضعة أسابيع من ذلك اليوم، تم الاتفاق على صفقة. وقعت "موتورولا" خطاب نوايا لشراء "هواوي"، المزود الصيني الرائد لمعدات الاتصالات، مقابل 7.5 مليار دولار.

أصبحت "هواوي" اليوم المورد الأكثر أهمية والأكثر إثارة للجدل في مجال الاتصالات في العالم، بلغت إيراداتها العالمية أكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي.

لقد أثار صعودها الخوف في الغرب، من احتمالات سيطرت الصين عبرها، والتلاعب المزعوم بشبكات الاتصالات المحلية.

ماذا لو أن تلك الصفقة من قبل "موتورولا" التي كشف عنها لأول مرة الآن، قد تمت يومها؟

بلا شك، لكان مسار التاريخ في مجال الاتصالات قد تغير.

بيد أنه مثلما قال أحد كبار المسؤولين الصينيين في هونج كونج: لو تمت: "لم يكن من الواضح ما إذا كان بوسع شركة هواوي أن تنقذ شركة موتورولا حينها؟ أم أن شركة موتورولا كانت هي التي ستتكفل بتدمير شركة هواوي في نهاية المطاف؟".

في وقت تلك الصفقة، كانت "موتورولا" و"هواوي" في طريقيهما لتصبحا بطلتين اقتصاديتين محليتين، كل في موطنه.

كلتا الشركتين كانتا رائدتين في صناعة معدات الشبكات اللاسلكية، وكلتاهما كانتا تصنعان هواتف محمولة، إلا "موتورولا" هي التي كانت في ذلك الوقت من يملك علامة تجارية عالمية متألقة، وليس "هواوي".

عملت الشركتان معا منذ عام 2000 من أجل تطوير وتصميم تقنيات تحت شعار "موتورولا".

على أنه بعد عام من إتمام عملية الاستحواذ المقترحة، أفل نجم شركة موتورولا وخسرت مليارات الدولارات، بسبب سطوع أنجم شركات منافسة أخرى، بما في ذلك شريكتها الصينية السابقة، التي تحولت لتصبح منافسة لها.

في عام 2010، رفعت "موتورولا" دعوى قضائية ضد "هواوي" بتهمة سرقة أسرارها التجارية، وهي دعوى تمت تسويتها في وقت لاحق خارج المحكمة، إلا أن ذلك كان قد حدث بعد فوات الأوان.

تقارير صحافية مفادها أن "هواوي" كانت على وشك أن تباع لشركة أمريكية، فسرت أيضا كيف أصبحت "هواوي" إحدى الشركات الأكثر تفضيلا لدى الصين، بعد أن نجحت في تنمية أعمالها الدولية، ابتداء من صفقة أساسية لبناء شبكة اتصالات في بريطانيا، في عام 2005.

عندما وقع خطاب النوايا بين الشركتين، لم يكن هناك مسؤولون حكوميون أو ممثلون من القطاع العسكري. كان كل من "مورجان ستانلي" و"جيه. بي مورحان" اللذين كانا يمثلان شركة موتورولا، راضيين عن أنهما لن يتعرضا لأي ضرر يلحق بالسمعة بسبب اقتراح الصفقة.

في الأيام الأولى، باعت "هواوي" معدات لكل من الحكومة وجيش التحرير الشعبي، على أن هذا العمل أصبح "متواضعا" بحلول عام 2005، وفقا لما قاله زافيروفسكي. وأضاف: "كانت تشاينا موبايل أكبر زبون لها".

الرأي السائد هو أن "هواوي" كانت قريبة من الحكومة وجيش التحرير الشعبي الصيني، إذ قال زافيروفسكي إن "موتورولا"، التي كان زبائنها الرئيسيون شبكتي اتصالات أمريكية هما: "آي تي آند تي" و"فرايزون"، أمضت شهورا للتأكد من وجود ضمانات.

وقال إنه تحدث مع مديرين تنفيذيين في "اميرجين إلكتريك" التي أكدت له حسن موظفي "هواوي" وجودة منتجاتها وضوابطها.

بيد أنهما أشارا إلى أن معيار العناية الواجبة النهائية كان سيتبع الاتفاق على السعر.

وقال يانج إن ملكية شركة هواوي لم تكن هي العقبة.

على الرغم من أن عديدا من عائلات الأحزاب الشيوعية المؤثرة وشركات الأسهم الخاصة، كانت قد عرضت توظيف استثمارات في "هواوي"، إلا أن رين رفضها لصالح قروض مصرفية.

لقد رفضت "هواوي" إغراء تلقي الأموال من شركاء ماليين، مهما كان تأثيرهم.

المصرفيون الذين عملوا على الصفقة يقولون إن زافيروفسكي بدا أنه كان على علاقة مع "هواوي". يرجع هذا جزئيا لكون زافيروفسكي قد هاجر من البلاد التي تعرف اليوم باسم مقدونيا، على أنها كانت تعرف سابقا بكونها جزءا من يوغوسلافيا.

وقال متحدثا عن طفولته في عهد حكومة تيتو: "كنت أمزح مع رين قائلا إنني أيضا قد ولدت في بلد شيوعي". وأضاف أنه كان حريصا على أن يهزم رين في لعبة كرة الطاولة، عندما كانا يلعبان في هاينان.

نظمت الصفقة بعناية للتأكد من أنها لن تقع على عاتق المنظمين من أي جانب، إذ كان يتم تقسيم ست وحدات أعمال بالتساوي بين الولايات المتحدة والصين.

قال زافيروفسكي إن هذا المزيج كان سيوجد قيمة هائلة: "ظننا أنه في هذه الحالة، فإن 1 زائد 1 سيساوي 5".

ليون مينج مصرفي من "جيه. بي مورجان" قدم المشورة لـ"موتورولا"، قائلا إن "هواوي" كانت "تمر بشتاء بارد" حينها.

نجحت "هواوي" في تسوية قضية مع "سيسكو" بشأن سرقة التكنولوجيا، إلا أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أنها ستنجح بنفسها في تطوير تكنولوجيا رائدة.

وقال مينج إنه فوجئ برغبة رين في البيع، ثم شعر بالفزع عندما ألغيت الصفقة.

وأضاف: "لقد فوجئت بانفتاح فريق شركة هواوي، وأعجبت جدا بأخلاقيات عملهم في عملية العناية الواجبة الطويلة والشاملة". حتى عندما تم الانتهاء من خطاب النوايا، أقيل زافيروفسكي وعين إد زاندر من "صن مايكروسيستمز"، ليكون الرئيس التنفيذي لشركة موتورولا. وافق زاندر على إجراء مزيد من المحادثات، إلا أنه رفض في النهاية التوقيع على الصفقة، إذ شعر مجلس الإدارة بالقلق إزاء ما اعتبره ثمنا باهظا مقابل أصول أجنبية غير معروفة، مع الدفع، نقدا، الجزء الأكبر مقدما. وقال مينج: " صدمت من قرار مجلس شركة موتورولا في رفض هذه الصفقة، لأن نتائج العناية الواجبة كانت إيجابية بشكل كبير، وأن فرق التشغيل التابعة للجانبين قد شكلت بالفعل علاقة قوية فيما بينهما". قررت "موتورولا" بيع أعمالها في صناعة الهواتف المحمولة إلى "جوجل"، التي باعتها بدورها لشركة "لينوفو" الصينية، لتركز "موتورولا سوليوشنز" الآن على أنظمة الاتصالات للقطاع العام، وخاصة خدمات الطوارئ.

في الوقت الحالي، أصبحت "هواوي" أكبر شركة لمعدات الاتصالات في العالم، وثاني أكبر صانع للهواتف الذكية من حيث المبيعات.