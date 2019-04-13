واشنطن وبكين تبحثان "المسائل الأخيرة" في المفاوضات التجارية

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين السبت أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقترب من تسوية المسائل الاخيرة.
وقال في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي "من الاهمية بمكان التوصل الى ذلك بشكل صحيح اكثر من تحديد مواعيد عشوائية".
لكنه اضاف "آمل أننا نقترب من الجولة الأخيرة من المحادثات لحل المسائل".
وكان منوتشين أكد الأربعاء أنه ليس هناك من "موعد نهائي عشوائي" لإنجاز المحادثات التجارية بين البلدين وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ستستغرق شهرا إضافيا.
والخميس، أعلن ترامب أن الولايات المتّحدة ستعلم خلال "الأسابيع الأربعة المقبلة" ما إذا كانت ستبرم اتفاقاً مع الصين ينهي الحرب التجارية بينهما.
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