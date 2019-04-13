239 ألف تأشيرة استخرجت لقطاع "البناء والتشييد" خلال عام .. تراجعت 27 %

بلغ عدد تأشيرات العمل التي استخرجت لقطاع التشييد والبناء في السعودية خلال العام الماضي نحو 239 ألف تأشيرة، مسجلة تراجعا بنحو 27 في المائة مقارنة بـ324 ألف تأشيرة في عام 2017.

وفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها-، فإن منطقة الرياض استحوذت على نحو 50.7 في المائة من هذه التأشيرات بـ121 ألف تأشيرة، تليها المنطقة الشرقية بـ32234 تأشيرة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ22245 تأشيرة.

وبلغ عدد التأشيرات التي استخرجت في منطقة القصيم 11553 تأشيرة، تليها منطقة الباحة بـ7289 تأشيرة، فمنطقة عسير بـ5190 تأشيرة، ثم المدينة المنورة بـ2900 تأشيرة، تليها منطقة حائل بـ2637 تأشيرة، ثم تبوك بـ1470 تأشيرة، ومنطقة الجوف بـ1105 تأشيرات، فمنطقة جازان بـ1101 تأشيرة.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد التأشيرات التي استخرجت في مجال التشييد والبناء، حيث بلغ عدد التأشيرات 577 تأشيرة خلال العام الماضي.

ويحتل قطاع صناعة مواد البناء مركزا متقدما في اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط، مدفوعا بالمشاريع الكبرى ومحفزات تنويع الاقتصاد المختلفة.

ومن المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء والتشييد في المنطقة حتى عام 2020 إلى 2.5 تريليون دولار، وهو ما دفع بكبرى الشركات العالمية لتكون حاضرة في هذه السوق الضخمة.

وإضافة إلى توافر الثروات الطبيعية، التي تحفز صناعة مواد البناء في منطقة الشرق الأوسط عموما، فإن الرؤى المستقبلية والمشاريع الكبرى تعد عاملا رئيسا في نمو هذه الصناعة في منطقة دول الخليج العربي، حيث أعطت "رؤية السعودية 2030" زخما خاصا لقطاع التشييد والبناء فيها، في ظل التزايد الكبير على المشاريع التنموية.

وفي الإمارات كذلك، أسهمت المشاريع العقارية الكبرى والخطط التنموية في نمو قطاع مواد البناء والتشييد كذلك، الذي يستحوذ على أهمية استثنائية ضمن الأداء الكلي للاقتصاد الإماراتي.

وفقا لتقرير غرفة تجارة وصناعة دبي فإن قطاع البناء والتشييد شكل خلال الفترة بين 2008 و2017، نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات، ما يجعله ثاني أكبر قطاع على مستوى المنطقة بعد السعودية.

وحسب بيانات من "ريسيرش آند ماركتس"، بلغت قيمة السوق العالمية لمواد البناء نحو 771 مليار دولار في 2016، وسجلت معدل نمو سنوي تراكمي قدره 5.3 في المائة في الفترة من 2012 إلى 2016.