"البيئة" لـ "الاقتصادية": الترخيص لـ 39 مشروعا للاستزراع المائي خلال 15 شهرا

بلغ عدد تراخيص مشاريع الاستزراع المائي منذ بداية العام الماضي حتى الآن 39 مشروعا، حيث تنوعت ما بين مشاريع الاستزراع المائي البحري ومشاريع الاستزراع المائي في المياه الداخلية.

وقال لـ"الاقتصادية"، الدكتور علي الشيخي؛ مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، "إن إنتاجية مشاريع الاستزراع المائي خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 2483.7 طن"، موضحا أن تلك الإنتاجية شملت الروبيان، وأسماك المياه المالحة، وأسماك المياه الداخلية.

وأشار الشيخي، إلى "رؤية المملكة 2030" وما تضمنته من تركيز الجهود في دعم الاستزراع السمكي، حيث تم اعتماد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، الذي يهدف إلى أن يصبح قطاع الثروة السمكية أحد أكبر القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

وذكر أن قطاع الثروة السمكية في الوزارة يعمل حاليا على عديد من المبادرات التي تستهدف جذب المستثمرين، من خلال عقد منتديات استثمارية داخل المملكة وخارجها، للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في مجالات وأنشطة الاستزراع المائي المتنوعة، حيث ترى الوزارة حسب الأنشطة التطويرية لقطاع الثروة السمكية والاستزراع المائي إمكانية توفير نحو 200 ألف وظيفة بحلول 2030.

ولفت إلى أن الخطة التطويرية لقطاع الثروة السمكية تهدف إلى توفير المناخ المناسب لجذب المستثمرين للاستثمار في أنشطة الثروة السمكية والاستزراع المائي، من خلال تحديد المواقع الملائمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في البحر الأحمر، وطرحها كحقائب استثمارية للقطاع الخاص والمستثمرين داخل المملكة وخارجها، وتنشيط النمط الاستهلاكي لمنتجات الأحياء المائية لزيادة نصيب الفرد إلى 20 كيلو جراما في السنة، إضافة إلى التوعية بالقيمة الغذائية والصحية لمنتجات الأحياء المائية.

وأضاف "كما تشمل عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الجامعات ومراكز البحوث الوطنية، وتسهيل إجراءات التقدم للحصول على مواقع بحرية لإنشاء المشاريع، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي، وأيضا دعم مشاريع الاستزراع المائي الداخلية المرشدة لاستهلاك المياه، وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية الشبابية من الجنسين في قطاع الاستزراع المائي، وتنويع القاعدة الإنتاجية بإدخال أنواع أخرى من الأحياء المائية للاستزراع المائي، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة مع المحافظة على الاستدامة البيئية".

وتتضمن الخطة تطوير البنية التحتية لقطاع الاستزراع المائي من خلال إنشاء المفرخات، وتصنيع الأعلاف غير التقليدية وأقلمة بعض أنواع الأسماك البحرية، وغير ذلك من الأنشطة ذات العلاقة، إضافة إلى تطوير المراكز البحثية السمكية وأنشطتها البحثية التطبيقية وتعميم نتائجها، ووضع ضوابط وتشريعات منظمة لقطاع الاستزراع المائي في المملكة، وعقد ورش العمل والندوات بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.

وأوضح أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يستهدف الوصول بالإنتاج الوطني من منتجات مشاريع الاستزراع المائي إلى مائة ألف طن بحلول عام 2020، والوصول في 2030 إلى 600 ألف طن.

وذكر أن هذه الرؤية تتوافق مرحليا مع خطة القطاع، حيث تستهدف زيادة أعداد المشاريع ورفع إنتاجياتها للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الإجمالية المستهدفة في عامي 2020، و2030، إذ تقوم الوزارة حاليا بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مشاريع الاستزراع المائي عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، ووفق ضوابط ومعايير صادرة في هذا الشأن.