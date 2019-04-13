"اندبندنت عربية"... تنطلق رسميا من دبي بحضور شخصيات إعلامية وسياسية

شهدت مدينة دبي الحفل الرسمي لانطلاق "اندبندنت عربية" بعد نحو ثلاثة أشهر على دخولها نادي الإعلام الإلكتروني .

حضر الحفل الوليد البراهيم، محمد القرقاوي، منى المري، علي الحديثي، وعبدالرحمن الرويتع، وحشد من الإعلاميين والسياسيين.

و"اندبندنت عربية" تنتمي إلى المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، التي تمتلك أيضاً حقوق نشر "الإندبندنت" البريطانية بثلاث لغات: التركية، والأردو، والفارسية، إضافة إلى العربية. أقيم الحفل الذي افتتحه رئيس التحرير عضوان الأحمري في فندق "ماندرين أورينتال" أمس الجمعة وقدمته الإعلامية دنيز رحمة فخري. وأوجز الأحمري في كلمة له مراحل انطلاق المشروع، والتحديات، خصوصاً أن الانطلاقة ترافقت مع تطورات سياسية غير مسبوقة في العالم العربي. وشرح الأحمري السياسة التحريرية التي ستكون وفق أفضل المعايير الصحفية، وتغطي كل العالم العربي وعواصم القرار الدولي. وعاهد الحضور وكل المتصفحين العرب أن تبقى "اندبندنت عربية"، متفردة، ومتقدمة، ومنطلقة، ومرجعية، وذات صدقية وأن تكون وسيلة إعلامية تُكتب بأقلام عربية ولكل العرب. وشعارها لهذه الانطلاقة هو "إندبندنت عربية"... تغنيك.

جدير بالذكر أن المركز الرئيس لـ "اندبندنت عربية" في لندن، إضافة إلى مجموعة مكاتب ستتوسع تدريجاً بعد مكتبي بيروت والقاهرة، وشبكة مراسلين في شتى أنحاء العالم. الحفل كان بدأ بكليب تعريفي عن الصحيفة، وآخر عن شبكة المراسلين، تبعه عشاء رسمي. وسبقه ورشة عمل استمرت ليومين شارك فيها فريق "اندبندنت عربية" تنوعت بين ندوات لها علاقة بأحدث الأساليب في السياسة التحريرية، والتوجه العام للصحيفة، والأصول القانونية الواجب معرفتها في صحافة الانترنت. كذلك تضمنت ورشة العمل محاضرة تطبيقية عن صحافة الموبايل، وتطور "الميديا الجديدة" والآفاق المستقبلية لوسائل التواصل الاجتماعي.