غرفة مشتركة بين مبادرة شباب الأعمال وأمانة جدة لخدمة المحافظة

وجه صالح التركي، أمين أمانة محافظة جدة، بتشكيل غرفة مشتركة بين مبادرة شباب الأعمال الوطنية، ومركز الإبداع التابع للأمانة، بهدف توحيد الجهود والرؤى، التي تصب في خدمة المحافظة، وسكانها، وزائريها بشكل عام، وتضم في عضويتها مجموعة من أعضاء المبادرة، يرأسهم وليد السبيعي وأحمد قنديل نائبا له.

ووقعت مبادرة شباب الأعمال الوطنية ممثلة في عبدالرحمن عالم، الرئيس التنفيذي للمبادرة، وأمانة محافظة جدة، ممثلة في صالح التركي، أمين أمانة محافظة جدة، مذكرة تفاهم البارحة الأولى، بحضور مجموعة من مسؤولي الأمانة، وعدد من أعضاء المبادرة.

وركزت بنود المذكرة على محاور أهمها الاستثمار والتطوير المجتمعي، إضافة إلى التخطيط والتنمية العمرانية، وكذلك الحوكمة والمعلوماتية.

وكانت مبادرة شباب الأعمال قد أعلنت مطلع العام الجاري في لقائها السنوي عن مبادراتها وخطة عام 2019، التي تعد الاتفاقية الموقعة مع أمانة محافظة جدة، واحدة من أهم لبناتها الأساسية لمد جسور التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، ضمن "الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030".

وأكد عبدالرحمن عالم، الرئيس التنفيذي والمؤسس للمبادرة، أن هدفهم الرئيس من هذه الاتفاقية يتمثل في مساعدة شباب ورواد الأعمال، من خلال تنسيق لجان عمل، لمناقشة تحديات شباب الأعمال، وإيصالها لمتخذي القرار في الأمانة، وكذلك نقل الرؤى والتطلعات الجديدة التي تسعى أمانة جدة إلى العمل بها، لخدمة سكان وزوار عروس البحر الأحمر، إلى شباب وشابات الأعمال، وإيجاد آلية عمل وأرضية مشتركة تسهم في دفع عجلة التنمية في مدينتهم الحالمة.

يذكر أن المبادرة تأسست في عام ٢٠١٥ م، وتضم في عضويتها أكثر من 200 منتسب من نخبة شباب وشابات الأعمال والمتخصصين من القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية كافة.