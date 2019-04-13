فيسبوك تطلق تعديلات جديدة تخص المستخدمين المتوفين

أعلنت فيسبوك عن تعديلات جديدة ستطرأ على موقعها الإلكتروني، فيما يتعلق بالمستخدمين المتوفين، وذلك تلبية لمطالبات كثيرة من عملائها حول العالم.

وطالب الكثير من مستخدمي فيسبوك، بينهم أكاديميون وخبراء ومشاهير، الشركة بتغيير بعض الخاصيات التي تتعلق بحسابات الأشخاص المتوفين، حسب ما أدلت به الرئيسة التنفيذية للعمليات، في فيسبوك، شيريل ساندبرج بحسب روسيا اليوم .

وفي إطار ما سبق، تعتزم الشركة إيقاف تنبيه العملاء ليباركوا لأصدقائهم المتوفين في أعياد ميلادهم، وكذلك لن تقترح على المستخدمين دعوة أصدقائهم الذين فارقوا الحياة إلى فعاليات وندوات عبر الموقع الإلكتروني.

وأكدت الشركة العملاقة أنها ستلجأ إلى تقنيات الذكاء الصناعي "لمنع هذه التجارب المؤلمة من الحدوث".

وفي سياق متصل، تنوي فيسبوك تعديل ميزة "صديق الميراث"، لتسمح للمستخدمين بالحفاظ على حساباتهم الشخصية وإدارتها بالوكالة، عقب وفاتهم، شريطة أن يوكلوا شخصا موثوقا ليقوم بذلك ويبلغوا الشركة بهويته، في حين لن يكون باستطاعة هذا الشخص الموكل تصفح الرسائل الخاصة للمتوفى.

وتجدر الإشارة إلى أن "صديق الميراث" كان بإمكانه إجراء عمليات بسيطة على صفحة الموكل، كتغيير صورة الحساب الرئيسة أو اختيار منشور قديم للمتوفى، ليظهر أعلى صفحته.

أما اليوم فيمكننا القول إن صلاحيات "صديق الميراث" قد أصبحت أوسع من أي وقت مضى، فعلى سبيل المثال، أصبح بإمكانه مشاركة منشورات على صفحة المتوفى، إلا أن الشركة ستميز هذه منشورات عن تلك الخاصة بالمتوفى، والتي قام بمشاركتها قبل وفاته.

كما سيصبح بمقدور "صديق الميراث" تحديد من بإمكانه، من أصدقاء المتوفى، لصق منشور على صفحته أو رؤية المنشورات فيها.