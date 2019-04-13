علماء يحقنون جينات بشرية في عقول قردة

كشفت دراسة جديدة أن علماء صينيين غرسوا جينات بشرية في عقول قردة، لمعرفة ما إذا كانت ستصبح أكثر ذكاء، وفقا لما ذكرته صحيفة "إاندبندنت" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن دراسة علمية جديدة قولها أن العلماء الصينيين حقنوا أدمغة قردة بجينات بشرية، في تجربة يبدو أنها جعلت القردة أكثر ذكاء على المدى القصير بحسب سكاي نيوز.

ووفقا للدراسة، التي نشرت في دورية "ناشيونال ساينس ريفيو"، فإن رد فعل القردة أصبح قصر، زمنيا، عند مقارنته برد فعل القردة الطبيعية.

وقاد الدراسة أو التجربة العلمية فريق بحثي من معهد "كونمينغ" لعلم الحيوان، في جنوب الصين. ووفقا للتقرير، فإن الهدف من التجربة هو التحقق من الأساس الجيني للعقل البشري، وتطور الإدراك المعرفي عند الإنسان. وللوصول إلى النتائج، عمد فريق البحث الصيني على زراعة الجين البشري المعروف باسم "أم سي بي أتش 1"، وهو جين يعتقد أنه يلعب دورا مهما في تطور العقل البشري، في أدمغة 11 قردا من فصيلة مكاك ريسوسي.

وبذلك، فقد أوجد العلماء الصينيون "قرودا متحولة جينيا". وقال العلماء الصينيون المشاركون في التجربة إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها مثل هذا الأسلوب بهدف فهم "الأساس الجيني لأصل العقل البشري".

واعتمدت التجربة "فيروس" لإيصال الجين البشري إلى القردة، وهو أسلوب يتم من خلال تعريض أجنة الحيوانات (القردة في هذه الدراسة) إلى فيروس ينقل جين "أم سي بي أتش 1"، وفقا لما ذكرته المجلة العلمية الصادرة عن معهد ماساشوستس للتكنولوجيا.