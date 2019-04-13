آيفون 11 يتجاوز كل الحدود بميزة "بلا مثيل"

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن شركة "أبل" الأميركية قد تخرج عن المألوف في هاتفها الجديد "آيفون 11"، المتوقع إطلاقه نهاية السنة الجارية، بتقديم ميزة غريبة بحسب سكاي نيوز.وأوضح المصدر أن الهاتف المنتظر بقوة، هذا الصيف، سيأتي بـأجهزة لاستشعار الرائحة، مشيرا إلى أن أبل تقدمت ببراءة اختراع وتتظر المصادقة عليها.

وجاء في وصف براءة الاختراع أن الهاتف سيمتلك نظاما يمكنه اكتشاف المواد الكيميائية الموجدة في الهواء، مضيفا "قد يكون الجهاز قادرا على استشعار رائحة الفم أو الإبطين الكريهة".وتابع "ستستخدم الميزة أساسا للكشف عن المواد الخطيرة الموجودة في الهواء، التي قد تعرض الناس لخطر التسمم".