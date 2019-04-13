رئيس فيسبوك راتبه دولار واحد.. ويكلف شركته 22 مليون دولار سنويا لحمايته

أنفقت شركة فيسبوك ملايين الدولارات لتوفير الحماية اللازمة لمؤسسها مارك زوكربيرغ في العام 2018، وهو رقم يفوق ضعف ما أنفق عليه في السابق.

وبحسب تقارير، فإن النفقات الأمنية التي أنفقتها فيسبوك عام 2018 لحماية مؤسسها مارك زوكربيرغ وأسرته بلغت 22.6 مليون دولار، بحسب سكاي نيوز.

وأشارت تقارير أن 20 مليون دولار من هذه الأموال ذهبت لتوفير الأمن لزوكربيرغ، الذي يحصل على راتب سنوي مقداره دولار واحد فقط.

وكانت النفقات الأمنية لزوكربيرغ وأسرته بلغت في العام 2017 حوالي 9 ملايين دولار فقط، أي أن الإنفاق الأمني الحالي يقدر بأكثر من ضعف ما كان عليه قبل عام.