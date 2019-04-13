خسائر بمئات الملايين من الدولارات في منشآت النفط الإيرانية جراء السيول

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، أن التقديرات الاجمالية للخسائر التي تكبدتها المنشآت النفطية جراء السيول التي اجتاحت البلاد مؤخرا تبلغ 10 تريليون ريال إيراني (أكثر من 238 مليون دولار).

صرح بذلك زنكنة في اجتماعه مع نواب محافظة خوزستان جنوب غربي ايران في مجلس الشورى حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

يذكر أنّ السيول إجتاحت العديد من محافظات البلاد اثر الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الفترة الأخيرة خاصة في محافظات مازندران وكلستان (شمال) ولرستان (غرب) وخوزستان (جنوب غرب) وفارس (جنوب)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا واصابة نحو 800 اخرين، فضلا عما خلفته من اضرار مادية كبيرة جدا بالكثير من الوحدات السكنية والمرافق المختلفة في المدن والقرى التي اجتاحتها .