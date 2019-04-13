ارتفاع عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا

قالت مديرية الجمارك العامة في مقاطعة خنان بوسط الصين إن قطارات الشحن الصينية - الأوروبية قامت بـ 234 رحلة مغادرة أو وصول إلى مدينة تشنجتشو، عاصمة المقاطعة، خلال الفترة ما بين شهري كانون ثان/يناير وآذار/مارس الماضيين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وأضافت المديرية أن قطارات الشحن نقلت 110300 طن من البضائع والسلع بقيمة 763 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 6ر56 بالمئة و 1ر12 بالمئة على التوالي.

واشتملت الواردات بشكل رئيسي على أجزاء الآلات والحديد والفولاذ ومنتجات الصناعات التحويلية والمركبات الكاملة والأجزاء الأوتوماتيكية، بينما غطت الصادرات 1300 مجموعة بما فيها الملابس وأجزاء الآلات والإلكترونيات.

وتشهد تشنجتشو منذ الثامن من نيسان/إبريل ارتفاعاً في خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا يصل إلى 18 رحلة خارجية و 11 رحلة وافدة كل أسبوع.