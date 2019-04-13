أطول موجة ارتفاعات أسبوعية للأسهم السعودية منذ عام .. وترقب لنتائج الربع الأول

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الخامس على التوالي، لتحقق أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية منذ عام لتغلق عند 9087 نقطة، رابحة 24 نقطة بنسبة 0.27 في المائة.

في حين جاءت مكاسب "إم تي 30" أقل بنسبة 0.14 في المائة بنحو نقطتين ليغلق عند 1352 نقطة.

وعلى خلاف الأسبوع السابق، فإن معظم جلسات الأسبوع جاءت بتغيرات طفيفة لتتباطأ وتيرة التحرك في السوق بعد موجة طويلة من الارتفاع، حيث عجزت عن تجاوز 9100 نقطة والوصول إلى مستويات 9200 نقطة، في ظل تعرض السوق لضغوط بيعية أثناء الأسبوع وتراجع في قيم التداول.

وتلك المعطيات الفنية تعطي دلالة على ضعف الاتجاه الصاعد، ومع تداولها بمكررات ربحية مرتفعة تتجاوز 20 مرة، السوق ستكون أكثر حساسية تجاه المعطيات السلبية، خاصة في ظل ترقب نتائج الشركات للربع الأول التي لم تظهر معظمها بعد.

وتتداول السوق في منطقة المبالغة في الشراء، وعليه فإن استمرارية الارتفاع تعتمد على ظهور محفزات ومعطيات تدفع بتقييمات السوق إلى الأعلى، إذ إن المعطيات الحالية لا تبدو مشجعة كفاية لتغير سلوك تحرك السوق عن الأسابيع الأربعة الماضية، حيث يعد الأسبوع الأخير الأقل ربحية في سلسلة الارتفاعات التي دامت خمسة أسابيع.

والأسبوع ما بعد المقبل موعد زيادة وزن السوق في مؤشر فوتسي - راسل ما قد يجعل السوق عرضة لسيولة أجنبية في نهاية الأسبوع المقبل.

وحتى الآن لا تظهر معطيات تدفع بالسوق للاستقرار فوق المستويات الحالية لفترة طويلة، ما يجعل السوق عرضة للتراجع أو الثبات لحين ظهور نتائج الربع الأول أو الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو الأهم من بين المؤشرات لحجمه الكبير.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9063 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9100 نقطة بنسبة 0.41 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8944 نقطة فاقدا 1.32 في المائة، وانتهى الأسبوع عند 9087 نقطة رابحا 24 نقطة بنسبة 0.27 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 7 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 15 مليار ريال.

بينما تراجعت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 78 مليون سهم متداول، لتصل إلى 600 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 547 ألفا.



أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، إذ تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 4.3 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 4 في المائة.

وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 3.7 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.66 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 4.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 4.2 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 12 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "تشب" بنسبة 12.5 في المائة ليغلق عند 26.30 ريال، يليه "ولاء" بنسبة 11.4 في المائة ليغلق عند 26.60 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 80.70 ريال.

وتصدر المتراجعة "أسمنت العربية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 24.48 ريال، يليه "ميفك ريت" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 8.92 ريال، وحل ثالثا "الأول" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 17.82 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة ملياري ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 855 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية