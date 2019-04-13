"نتفليكس" تفقد 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد الأنباء عن خدمة منافسة من ديزني

فقدت شركة بث الأفلام عبر الإنترنت "نتفليكس" حوالي 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال تعاملات البورصة اليوم الجمعة بعد دقائق قليلة من إعلان شركة الترفيه والإعلام الأمريكية العملاقة "ديزني" اعتزامها إطلاق خدمة منافسة بأسعار أقل.

كانت "ديزني" قد كشفت عن اعتزامها إطلاق خدمتها الجديدة لبث الأفلام ومواد الترفيه عبر الإنترنت باسم "ديزني بلس" يوم 12 نوفمبر المقبل، باشتراك شهري قدره 7 دولارات أو سنوي قدره 70 دولارا وهو ما يقل بشدة عن قيمة اشتراك "نتفليكس" الذي يبلغ حاليا حوالي 11 دولار شهريا بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

وتراجع سعر سهم "نتفليكس" اليوم بنسبة 5% إلى 349.36 دولار في بداية تعاملات بورصة نيويورك اليوم لتنخفض قيمتها السوقية إلى أقل من 152.5 مليار دولار.

في المقابل ارتفع سعر سهم "ديزني" إلى مستوى قياسي جديد لتزيد قيمتها السوقية خلال التعاملات بمقدار 25 مليار دولار إلى 235 مليار دولار.