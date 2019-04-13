الكشف عن مخاطر تغير المناخ على المحافظ الاستثمارية

يقلل المستثمرون من شأن المخاطر التي يشكلها الطقس القاسي على محافظهم الاستثمارية، وفقا لأبحاث بارزة أجرتها شركة بلاك روك، يمكن أن تغير بدرجة كبيرة موضع تغير المناخ لدى صناعة الاستثمار، في عملياتها لإدارة المخاطر.

تناولت دراسة شركة بلاك روك ثلاث فئات من الأصول الأمريكية - السندات البلدية، والعقارات التجارية، وأسهم شركات المرافق الأمريكية.

وقالت إن تغير المناخ كان له بالفعل تأثير ملموس في الأوراق المالية. وحذرت الدراسة من أن ذلك الاتجاه من شأنه التسارع فحسب.

وذكرت الدراسة التي نشرت أخيرا أن المستثمرين في سوق السندات البلدية التي تبلغ قيمتها 3.8 تريليون دولار، قد يتعرضون لخسائر، في الوقت الذي تشهد فيه المدن المعرضة للمخاطر المناخية معاناة اقتصاداتها، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1 في المائة.

كما توقعت شركة بلاك روك أن تواجه الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية تجارية، معدل متوسط خسارة يصل إلى 3.8 في المائة، حيث واجه قطاع العقارات نقصا في التدفقات النقدية، بعد العواصف والفيضانات الخطيرة.

تزايد حدوث الأعاصير وحرائق الغابات خلال الأشهر الـ12 الماضية، سلط الضوء على تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري. إلا أن المستثمرين كانوا بطيئين في ملاحظة كيفية تأثير مخاطر المناخ على محافظهم الاستثمارية.

بدلا من ذلك، ركز أصحاب الأصول ومديروها على كيفية تأثير التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون في الاستثمارات.

قالت الشركة: "قد يحتاج المستثمرون الذين لا يفكرون في المخاطر المرتبطة بالمناخ، أو الذين ينظرون إليها على أنها قضايا بعيدة في المستقبل، إلى إعادة تقويم توقعاتهم".

أشارت أكبر شركة لإدارةالأصول في العالم إلى أن بعض المستثمرين، يعتبرون التغيرات المناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر خارج نطاق توقعاتهم التقليدية.

ونتيجة لذلك خفضوا المخاطر "الكامنة بالفعل" في محافظهم الاستثمارية.

قال براين ديز، رئيس قسم الاستثمار المستدام في شركة بلاك روك، والمستشار السابق لسياسة المناخ والطاقة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن الافتقار إلى بيانات قوية يعني أن مدى سوء تقدير هذه المخاطر، لم يكن واضحا حتى الآن.

قال ديزي: "كانت المخاطر المناخية المادية يصعب قياسها دائما". يكمن جزء من هذا الخطأ في النماذج القديمة لعلم المناخ، التي لا تأخذ في الاعتبار "التسارع الأخير في تواتر الظواهر الجوية القاسية وخطورتها".

هناك تعقيد آخر في قياس المخاطر المناخية، وهو الحاجة إلى التفاصيل المتعلقة بمواقع الأصول.

على سبيل المثال، لقياس تعرض مرافق شركة ما للمخاطر، ينبغي أن يعرف المستثمرون مواقع مصانعها وممتلكاتها ومعداتها.

قالت شركة بلاك روك: "ردة فعل المستثمر قبل الأعاصير المتنبأ بها عادة ما تكون هادئة، لأن الموقع الدقيق لوصول الإعصار إلى اليابسة - ومحطات توليد الطاقة التي ستتأثر - غير معروف بشكل مؤكد".

وصف ديزي التحليل بأنه "إنجاز" بسبب الطريقة التي جمع بها المعلومات المفصلة عن الأصول حسب مستوياتها، مع نماذج مناخية محدثة وبيانات ضخمة.

"بلاك روك" التي اتخذت مجموعة "روديوم" البحثية شريكا لها في الدراسة، تخطط لإدراج البيانات في عمليات الاستثمار وإدارة المخاطر، التي تستخدم من قبل مديري محافظها.

قال ديز: "يوضح البحث أنك إذا نظرت إلى فئات الأصول هذه، ولم تكن تسأل أسئلة حول كيفية تأثير المخاطر المرتبطة بالمناخ في استثماراتك، فإنك تفوت المخاطر الموجودة في السوق اليوم".

قالت جوان إثرتون من شركة "كلاينت إيرث" للمحاماة البيئية، إن اعتراف شركة بلاك روك بحجم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، كان مثل "الصاعقة بالنسبة إلى المستثمرين".

"وافقت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، على أن الأسواق في الوقت الحالي تسيء تقدير المخاطر المناخية المادية على نحو مستمر - وهذا يعني أنه على جميع المستثمرين أن ينظروا بعناية في النماذج التي يستخدمونها حاليا، ويعيدوا تقييم عوائدهم المتوقعة".

توصلت شركة بلاك روك إلى أن جميع المناطق الحضرية الكبرى في الولايات المتحدة، تعاني في الأصل خسائر خفيفة إلى متوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للتغير التراكمي في المناخ منذ عام 1980.

تصدرت ميامي القائمة بخسائر تبلغ أكثر من 1 في المائة. وكان من المتوقع أن ترتفع الخسائر الاقتصادية للمدينة إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية القرن، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى الأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.

تشير تقديرات شركة بلاك روك إلى أن 58 في المائة من المناطق الحضرية، ستواجه خسائر فادحة في الناتج المحلي الإجمالي مرتبطة بالمناخ، بنسبة 1 في المائة أو أكثر في الفترة ما بين عامي 2060 و2080، ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.

هذا الموقف له آثار في السندات البلدية التي تعهدت بها هذه المدن. وقالت شركة بلاك روك إن المجتمعات المعرضة لخطر الخسائر الاقتصادية، ستشكل 15 في المائة من القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز للسندات البلدية الوطنية، خلال العقد المقبل.

وأضافت شركة بلاك روك أنه لتفادي تكبد الخسائر في السندات البلدية، كان على المستثمرين تقييم عزيمة جهات الإصدار وقدرتها المالية على تمويل المشاريع، للتخفيف من مخاطر تغير المناخ.

يؤثر تغير المناخ بالفعل بصورة سلبية في أسهم شركات المرافق الأمريكية. تأتي الأعاصير في المرتبة الأولى من ترتيب التأثير النسبي لشركة بلاك روك، نظرا للخطر الذي تشكله على إمدادات الطاقة والمياه.

طبقت الشركة درجات المناخ على شركات المرافق، إلى جانب متوسط نسبة الأسعار إلى الأرباح لديها لمد عشر سنوات. كما توصلت إلى أن أكثر شركات المرافق تكيفا مع تغير المناخ كانت تتداول بالفعل بسعر أعلى.

ومن المتوقع أن يزيد هذا الفرق في السعر، في الوقت الذي تصبح فيه المخاطر أوضح.

يشير مثل هذا السيناريو إلى أن المستثمرين الذين يعطون الشركات ذات التعرض المنخفض للمخاطر المناخية وزنا أكبر، ويعطون الشركات ذات التعرض المرتفع للمخاطر المناخية وزنا أقل، سيحققون نتائج جيدة بمرور الوقت.

كما دقت شركة بلاك روك ناقوس الخطر فيما يتعلق بتأثير المخاطر المناخية في العقارات التجارية، أساس الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

الشركة دمجت نماذج علوم المناخ مع بيانات 60 ألف عقار في الولايات المتحدة، وتوصلت إلى أن متوسط خطر تعرض العقار المرتبط بمثل هذه القروض لأشد درجة من الأعاصير، قد ارتفع بنسبة 137 في المائة منذ عام 1980. جميع الأعاصير من الدرجتين الرابعة والخامسة بحسب مقياس سافير - سيمبسون ستتسبب في حدوث "أضرار كارثية".

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع خطر تعرض العقار لإعصار من الدرجة الخامسة بنسبة 275 في المائة، في حالة عدم اتخاذ إجراء بشأن المناخ.

هناك تحليل منفصل للأعاصير التي أثرت في هيوستن وميامي، توصل أيضا إلى أن نحو 80 في المائة من العقارات التجارية المرتبطة بهذه القروض، تقع خارج مناطق الفيضانات، ما يعني أن تغطيتها التأمينية قد تكون غير كافية.

كل هذا يمكن أن يؤثر في التدفقات النقدية للممتلكات والتخلف عن سداد القروض التجارية.

وقالت شركة بلاك روك إن متوسط معدل الخسارة المتوقع في الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهون العقارية، سيرتفع إلى 3.8 في المائة.