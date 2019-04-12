بن عوف يعلن تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان

أعلن الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف تنحيه مساء اليوم عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان، واختيار الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي خلفاً له. كما أعلن بن عوف في بيانه، إعفاء الفريق أول ركن الدكتور كمال عبدالمعروف من منصبه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.
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