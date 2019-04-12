تقدم "أوبر" بطرح عام أولي يقفز بسهم "سوفت بنك" أكبر مساهميه 4.9 %

قفز سهم مجموعة سوفت بنك 4.9 في المائة ليدعم مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 59 نقطة أو 0.3 نقطة مئوية، بعد أن تقدمت "أوبر تكنولوجيز" بطلب طرح عام أولي، ما يمهد الطريق لإدراج أسهم شركة خدمات نقل الركاب الأمريكية الشهر المقبل في البورصة. و"سوفت بنك" أكبر مساهم في "أوبر تكنولوجيز".

بحسب "رويترز"، قالت "أوبر تكنولوجيز" لخدمات نقل الركاب، في إفصاح عن طرح عام أولي للشركة، "إن لديها 91 مليون مستخدم، لكن النمو يتباطأ، وإنها ربما لا تحقق أرباحا على الإطلاق".

وتقدم الوثيقة أول صورة مالية شاملة عن الشركة التي تأسست قبل عشر سنوات التي بدأت عملها بعد أن وجد مؤسسها صعوبة في ركوب سيارة أجرة في ليلة تساقطت خلالها الثلوج وغير الطريقة التي يتنقل بها معظم سكان العالم كثيرا.

ويؤكد الإفصاح على النمو السريع لـ"أوبر" في السنوات الثلاث الماضية، لكنه أيضا يشدد على الكيفية التي أثرت بها سلبا كسلسلة من الفضائح العامة وتزايد التنافس من الشركات المنافسة على خطط الشركة لجذب الركاب والاحتفاظ بهم.

كما يلقي الإفصاح الضوء على إلى أي مدى تظل "أوبر" بعيدة عن تحقيق أرباح، مع تحذير الشركة من أنها تتوقع فيما يخص النفقات التشغيلية "زيادة كبيرة في المستقبل المنظور" وإنها "ربما لا تحقق ربحية".

وتكبدت "أوبر" خسائر 3.03 مليار دولار في 2018 من العمليات.

يكشف الإفصاح الذي قدمته الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن "أوبر" لديها في المتوسط 91 مليون مستخدم نشط شهريا على منصتيها، بما في ذلك خدمة نقل الركاب وخدمة توصيل الطعام "أوبر ايتس"، بنهاية 2018 ارتفاعا من 33.8 في المائة من 2017، لكن النمو تباطأ من 51 في المائة في السنة السابقة.

ولم تفصح "أوبر" عن أحدث أرقام لمستخدميها من قبل، وتشير الأرقام إلى حجم النشاط. وعلى الرغم من أن قاعدة مستخدمي "أوبر" تشمل عملاء خدمات أخرى وخدمة نقل الركاب، فإن الرقم يزيد خمسة أمثال تقريبا عن 18.6 مليون أعلنته منافستها "ليفت".

وبلغت إيرادات "أوبر" في 2018 مبلغ 11.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته نحو 42 في المائة مقارنة بـ2017، لكن ذلك يقل عن وتيرة النمو البالغة 106 في المائة التي سجلتها الإيرادات في السنة السابقة.

ولم تحدد "أوبر" حجم الطرح العام الأولي. وذكرت "رويترز" في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن "أوبر" تخطط لبيع ما قيمته عشرة مليارات دولار من الأسهم عند تقييم يراوح بين 90 و100 مليار دولار.

وأبلغ مصرفيون معنيون بالاستثمار في وقت سابق "أوبر" بأن قيمتها قد تبلغ ما يصل إلى 120 مليار دولار.

وسيكون الطرح العام الأولي لـ"أوبر" الأكبر منذ طرح شركة التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" القابضة في 2014، الذي جمع 25 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن "أوبر" لم تعد تستهدف تقييما عند 120 مليار دولار في الطرح العام الأولي، فإن الوصول إلى ذلك التقييم فحسب سيطلق منح بعض الأسهم المجانية للرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي وبعض مسؤولي الشركة التنفيذيين.

وبعد تقديم "أوبر" للإفصاح العام، ستبدأ الشركة سلسلة من العروض التقديمية للمستثمرين، المعروفة باسم جولة ترويجية، التي ذكرت "رويترز" أنها ستبدأ في 29 نيسان (أبريل) المقبل.

وتتجه الشركة صوب تسعير طرحها العام الأولي وبدء التداول في بورصة نيويورك في أوائل أيار (مايو) المقبل.

وإضافة إلى الإجابة عن التساؤلات بشأن الوضع المالي لـ"أوبر"، فإن الرئيس التنفيذي سيكون مكلفا بإقناع المستثمرين بأنه غير بنجاح ثقافة وممارسات العمل بعد سلسلة من الفضائح المحرجة على مدى العامين الماضيين.

وانضم خسروشاهي إلى "أوبر" في 2017 ليحل محل ترافيس كالانيك مؤسس الشركة الذي عزل من منصب الرئيس التنفيذي.

وقالت "أوبر"، "إن حصتها السوقية انخفضت في معظم المناطق في العام الماضي، على الرغم من أن معدل الانخفاض تباطأ".

وتقول الشركة "إن حصتها السوقية في الولايات المتحدة وكندا تزيد على 65 في المائة، مقابل حصة سوقية نسبتها 39 في المائة أعلنتها "ليفت".

في اليابان، أغلق مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية مرتفعا لأعلى مستوى في أربعة أشهر أمس، لكنه لم يسجل تغيرا يذكر خلال الأسبوع، إذ يحجم عديدا من المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل موسم إعلانات أرباح الشركات الأمريكية واليابانية وعطلة مدتها عشرة أيام في اليابان.

وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 159.18 نقطة أو 0.7 في المائة ليغلق عند 21870.56 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

لكن أداء السوق بصفة عامة لم يكن إيجابيا مثلما قد يشير مؤشر نيكاي، مع انخفاض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المائة ليغلق عند 1605.40 نقطة.

وتلقى مؤشر نيكاي الدعم من أداء أسهم ذات ثقل على المؤشر.

وارتفع سهم فاست للتجزئة 7.9 في المائة ليضيف 162 نقطة أو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر نيكاي.

وخفضت الشركة المشغلة لمتاجر يونيكلو قليلا توقعاتها لأرباح العام بالكامل بعد طقس أدفأ من المعتاد أجبرها على خفض أسعار الملابس الشتوية، لكن الرقم سيظل عند مستوى قياسي مرتفع مع استمرار قوة نشاطها في الصين.

وأغلق سهم ياسكاوا إلكتريك، التي عادة ما تدشن موسم نتائج الأعمال في اليابان، مرتفعا 0.1 في المائة، ليعوض الخسائر التي تكبدها في بداية الجلسة بانخفاضه 4.1 في المائة، بعد أن توقعت الشركة المنتجة للروبوتات الصناعية انخفاض أرباح التشغيل للسنة المالية الحالية حتى شباط (فبراير) 6.6 في المائة.

إلى ذلك، فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس، مدعومة بنتائج أعمال أفضل من التوقعات لـ"جيه.بي مورجان"، وصفقة بقطاع الطاقة بقيمة 33 مليار دولار ومؤشرات على استقرار الاقتصاد الصيني.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 214.74 نقطة أو 0.82 في المائة إلى 26357.79 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.54 نقطة أو 0.43 في المائة إلى 2900.86 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 36.79 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 7984.15 نقطة.

وأوروبيا، انخفضت الأسهم الأوروبية أمس، مدفوعة بتراجع المصارف، بينما تسبب استمرار المخاوف بشأن النمو العالمي في أن يظل المستثمرون حذرين قبل موسم إعلان أرباح الشركات المهم في الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، متجها صوب اختتام الأسبوع على انخفاض بعد مكاسب حققها على مدى أسبوعين. وانخفضت جميع الأسواق الرئيسة في المنطقة.

وعزز البنكان المركزيان في أوروبا والولايات المتحدة المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي هذا الأسبوع، وأبقى البنكان على موقفهما الذي يميل إلى التيسير النقدي، وحذرا على نحو منفصل من مخاطر على الاقتصاد العالمي.

ودفع "بنكو سانتاندير" و"أوني كريديت" القطاع المصرفي إلى الانخفاض 0.5 في المائة. واستقرت جميع القطاعات الأخرى في أوروبا أو انخفضت.

وهبط سهم "بنكو سانتاندير" 0.8 في المائة بعد أن أعلن البنك الإسباني عرضا لشراء الحصة البالغة 25 في المائة التي لا يملكها في وحدته المكسيكية في صفقة أسهم بالكامل تبلغ قيمتها نحو 2.6 مليار يورو "2.93 مليار دولار".

وانخفض سهم "أوني كريديت" 1 في المائة بعد أن قال أكبر مصارف إيطاليا "إنه أحد البنوك المتهمة بإدارة تكتل للتداول في سندات حكومية في منطقة اليورو في الفترة بين 2007 و2012 في الوقت الذي دفعت خلاله الأزمة المالية أداء المصارف وعدة شركات أوروبية أخرى إلى التراجع".

وانخفضت أسهم "فولكسفاجن" بعد أن قالت "جاك موتورز" الصينية "إن الشركتين لم تجريا محادثات، على الرغم من تقارير أفادت أن "فولكسفاجن" مهتمة بشراء حصة في الشركة الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية".

آسيويا، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس، على ارتفاع بنسبة 1.50 في المائة أي ما يعادل 550 نقطة، وأقفل عند مستوى 37337 نقطة.

وبلغ حجم التداول 125963570 سهما نفذت في 332 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 253 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 63 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة. وسيطرت أسهم شركات الأسمنت والقطاع المصرفي وشركات المواد الغذائية على التداول الإيجابي في البورصة.

عربيا، بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 6.9 مليار جنيه، لينخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة إلى 823.2 مليار جنيه.

وتراجعت مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.93 في المائة ليبلغ مستوى 15105.96 نقطة، وخسر مؤشر إيجي إكس 70 بنحو 1.31 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 669.2 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 1.32 في المائة ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 1707.68 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي عند 5.2 مليار جنيه، مبينا أن كمية التداول بلغت نحو 825 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية.

وأفاد بأن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 64 في المائة من إجمالي التعاملات، وأن الأجانب استحوذوا على 30.6 في المائة، والعرب على 5.4 في المائة، بعد استبعاد الصفقات.

وذكر أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 150.3 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 16.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، "إن سوق الأسهم استحوذت على 65.98 في المائة من إجمالي قيمة التداولات"، لافتا إلى أن السندات استحوذت على 34.02 في المائة.

وفي الأردن، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية، بنسبة 0.11 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1906.4 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية، خلال الأسبوع الماضي نحو 3.9 مليون دينار أردني، مقارنة بـ4.6 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 15.0 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 19.3 مليون دينار أردني، مقارنة بـ22.8 مليون دينار أردني للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، بلغت 20.0 مليون سهم، نفذت من خلال 9636 صفقة.

في لبنان، أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية أمس، على تراجع بنسبة 0.53 في المائة، ما يعادل ست نقاط، ليقفل عند مستوى 958.80 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 19 ألفا و266 سهما بقيمة 101 ألف و810 دولارات، نفذت من خلال 23 صفقة. كما انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة، لتصل إلى تسعة ملايين و328 ألف دولار، مقارنة بتسعة ملايين و377 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.

وفي تونس، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملاته أمس، على ارتفاع بنسبة 0.57 في المائة ليصل إلى 6952.83 نقطة.

وأفادت معطيات من موقع البورصة بأن حجم التعاملات بلغ 3.565 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 24 شركة، وانخفاض أسهم 26 أخرى واستمرار أسهم 13 شركة مدرجة في البورصة على وضعها.