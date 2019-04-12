اليورو يصعد في تحرك مفاجئ مدفوعا بتدفقات مرتبطة باليابان

صعد اليورو اليوم في تحرك قال متعاملون إنه ربما يكون مدفوعا بطلب متوقع على العملة الموحدة نابع من خطط بنك ياباني لشراء نشاط تمويل بقطاع الطيران الألماني قيمته عدة مليارات من الدولارات.

وسجلت العملة الموحدة قفزة في أواخر جلسة التعاملات في آسيا اليوم والتي شهدت ارتفاع اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع.

وارتفع اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.1289 دولار بعد أن لامس 1.1294 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 26 مارس. كما ارتفعت العملة الموحدة نحو 0.4 بالمئة إلى 126.23 ين وهو أقوى مستوياتها منذ 21 مارس.

وقال متعاملون إن مضاربين يشترون اليورو استجابة لتقارير تفيد أن مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه اليابانية تخطط لشراء نشاط تمويل قطاع الطيران لدى بنك دي.زد الألماني.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات منافسة، جراء ضغوط من ارتفاع اليورو 0.2 بالمئة إلى 96.991 متخليا عن معظم المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة.

ومع تراجع الدولار بصفة عامة، ارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3078 دولار ليمحو معظم الخسائر التي تكبدها في اليوم السابق.