أشعل سيجارته مرتين..طائرة تحول مسارها بسبب مسافر "مزعج"

اضطرت طائرة تابعة لخطوط ألاسكا الجوية في رحلة من سان فرانسيسكو إلى فيلادلفيا إلى تحويل مسارها، بسبب مسافر حاول مرتين إشعال سيجارته داخل المقصورة بحسب سي إن إن.

والركاب الذين كانوا يستقلون الرحلة رقم 1138 لشركة طيران ألاسكا في سان فرانسيسكو كانوا على موعد مع مفاجأة، إذ خلال منتصف الرحلة، اضطرت الطائرة إلى تحويل مسارها إلى شيكاغو.

وتنص أحد القواعد الأساسية للركاب على الطائرات على الامتناع عن التدخين، ولكن الراكب رفض الامتثال لتعليمات طاقم الرحلة من خلال محاولة إشعال سيجارته مرتين.

وقبل حوالي ساعة من هبوطها في فيلادلفيا، أجبر الطيارون على تحويل مسارها إلى مطار أوهير الدولي.

وقالت خطوط ألاسكا الجوية : "بسبب وجود مسافر مزعج على متن الطائرة وبسبب اتخاذ الحيطة والحذر، تم تحويل الرحلة إلى شيكاغو وهبطت الطائرة في الساعة 4:22 صباحاً، بالتوقيت المحلي".

وتقول شرطة شيكاغو إنه طلب منهم انتظار الطائرة في المطار، بسبب راكب أشعل السجائر.

وليس من الواضح، ما إذا كان الراكب سيواجه أي عقوبة على أفعاله. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إن الحادث قيد التحقيق.