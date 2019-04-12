قنوات أطفال في اليوتيوب.. صناعها مجهولون ومشاهداتها بالمليارات

حظى قنوات للأطفال في يوتيوب بشهرة واسعة، وتعد من الأكثر شعبية على مستوى العالم، خصوصا أن لغتها إنجليزية، وتحقق بعض فيديوهاتها مليارات المشاهدات، إلا أن صانعيها لا يزالون غير معروفين.

ومن بين هذه القنوات "كوكوميلون" (CoCoMelon)، التي حققت أغنية عليها تحت عنوان "طفل القرش" (Baby Shark)، مليارا و400 مليون مشاهدة، وحققت من ورائها ملايين الدولارات من إيرادات الإعلانات بحسب سكاي نيوز .

كما تلقى قنوات عدة، تستعرض غالبا ألعابا للأطفال، ملايين المشاهدات، وتجني من ورائها ملايين الدولارات من الإعلانات. إلا أن هذه القنوات تشترك جميعها في استحالة معرفة من يقف وراءها، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ولا يطالب يوتيوب عادة ناشري المحتوى بتحديد هويتهم، ولا البلد الذي يوجدون فيه. وحاولت الصحيفة الوصول إلى أصحاب هذه القنوات، ومن بينها Kids Diana Show، إلا أنها لم توفق في ذلك.