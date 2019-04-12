بريطانيا توقف الاستعدادات لـ"بريكست" دون اتفاق

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن الحكومة البريطانية بدأت العمل لوقف الاستعدادات الطارئة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق.

ووفقا لبريد إلكتروني مسرب اطلعت عليه شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، تم اتخاذ قرار وقف التخطيط العملياتي لبريكست دون اتفاق خلال اجتماع برئاسة مستشار رئيسة الوزراء البريطانية لشؤون الأمن القومى مارك سيدويل.

وورد في البريد الإلكتروني، الذي تردد أنه أرسل إلى جميع موظفي الخدمة المدنية أنه "بشكل مشترك مع باقي الحكومة، فإننا قد تخلينا عن التخطيط العملياتي وتطبيقه بأثر فوري."

وفي الوقت نفسة، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحكومة أعادت تعيين 6 آلاف موظف خدمة مدنية معارين من إدارات أخرى للإعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني (1.96 مليار دولار).

وقالت الحكومة البريطانية إن الادارات كانت تتخذ " قرارات حساسة" بشأن موعد الاستعدادات لعدم وجود اتفاق في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس بتمديد أجل الانسحاب حتى 31 أكتوبر المقبل.

وكانت الحكومة البريطاينة خصصت 4 مليارات جنيه استرليني للاستعدادات لخروج دون اتفاق في القطاعات المختلفة.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية للجارديان:" وفي ضوء التطورات التي حدثت هذا الأسبوع، ستتخذ الإدارات قرارات حساسة بشأن توقيت ووتيرة سير هذه الأعمال، في ظل تغيير موعد مغادرتنا الاتحاد الأوروبي، ولكننا سوف نستمر بشكل مطلق في العمل على الاستعدادات الضروروية".