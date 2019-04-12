5.6 مليون مسافر عبر مطار فرانكفورت الألماني الشهر الماضي

أعلنت شركة "فرابورت إيه جي" التي تمتلك وتدير مطار فرانكفورت في ألمانيا اليوم الجمعة أن 5.6 مليون راكب استخدموا المطار في مارس الماضي بزيادة نسبتها 1.4 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت حركة الطيران في المطار بنسبة 1ر2 بالمئة إلى 42056 عملية إقلاع وهبوط، فيما سجلت حركة الشحن الجوي زيادة طفيفة بلغت نسبتها 2ر0 بالمئة إلى 202452 طن متري.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، استقبل مطار فرانكفورت قرابة 8ر14 مليون راكب بزيادة نسبتها 5ر2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت حركة الطيران بنسبة 3 بالمئة إلى 116581 عملية إقلاع وهبوط.

وارتفع الوزن الأقصى التراكمي لعمليات الإقلاع في المطار بنسبة 9ر2 بالمئة إلى قرابة 3ر7 طن متري، فيما تراجع إجمالي عمليات الشحن، التي تضم الشحن الجوي والبريد الجوي، خلال نفس الفترة، بنسبة 3ر2 بالمئة إلى 527151 طن متري، مما يعكس حالة التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم.