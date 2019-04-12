"سبيس إكس" تطلق أول مهمة تجارية للفضاء باستخدام صاروخ "فالكون هيفي"

أطلقت شركة رحلات الفضاء الأمريكية الخاصة "سبيس إكس" أقوى صاروخ لها، في أول مهمة تجارية من مركز كنيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

وأطلق الصاروخ "فالكون هيفي" القمر الاصطناعي السعودي "عربسات 6 إيه" في المدار، حسبما ذكرت الشركة عبر تويتر.

وأفادت شبكة إن بي سي نيوز ، بأن القمر الاصطناعي سيقدم خدمات تلفزيونية وأخرى تتعلق بالإنترنت والهواتف المحمولة للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وعادت صواريخ الدفع الثلاثة القابلة لإعادة الاستخدام والتي يتكون منها الصاروخ إلى الأرض بعد الإطلاق.

وتمتلك الشركة ، التي يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك ، معززات صاروخية قابلة لإعادة الاستخدام لجعل رحلات الفضاء أقل تكلفة.

ويعد الصاروخ "فالكون هيفي" البالغ طوله 70 مترا هو جزء من خطة طموحة للشركة لإرسال رواد فضاء إلى المريخ.

وكان فالكون هيفي قد انطلق بأول رحلة تجريبية له في فبراير من العام الماضي.