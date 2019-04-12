127.1 مليار ريال واردات السعودية في الربع الأول .. وتحرير 245 محضر غش

بلغت واردات السعودية خلال الربع الأول للعام الجاري 2019، نحو 127.15 مليار ريال لأوزان 15.99 مليون طن، وفقا لما ذكرته لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للجمارك.

فيما حررت الهيئة، 245 محضرا لغش تجاري، خلال الفترة نفسها من العام، لبضائع قيمتها 34.13 مليون ريال وتصل كميتها إلى 7.8 مليون طن.

وأوضحت الجمارك أن أهم السلع وأكثرها استيرادا تضمنت عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاءها، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاءها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية "تلفزيون" وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة. وشملت أيضا سفنا وقوارب ومنشآت عائمة، ومنتجات الصيدلية، ومصنوعات من حديد أو صلب "فولاذ"، ووقودا معدنيا وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها ومواد قارية وشموعا معدنية، وأيضا الحديد والصلب "فولاذ"، ولؤلؤا طبيعيا أو مستنبتا وأحجارا كريمة أوشبه كريمة، ومعادن ثمينة، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات من هذه المواد، وأدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق، وأدوات وأجهزة للطب أو الجراحة وأجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة.

وأشارت إلى أن أكثر الدول التي جرى الاستيراد منها في الربع الأول، الصين بقيمة تبلغ 23.62 مليار ريال ووزن 1.77 مليون طن، تليها أمريكا بقيمة واردات نحو 14.79 مليار ريال ووزن 748.5 ألف طن، والإمارات بقيمة 9.44 مليار ريال ووزن 1.12 مليون طن.

رابعا جاءت ألمانيا بقيمة واردات خلال الربع الأول تبلغ 6.36 مليار ريال ووزن يصل إلى 205.83 ألف طن، والهند سادسا بقيمة 6.13 مليار ريال ووزن 1.46 مليون طن، واليابان بقيمة واردات تصل إلى 5.39 مليار ريال ووزن 230.66 ألف طن، وفرنسا بقيمة واردات تبلغ 4.31 مليار ريال ووزن 186.84 ألف طن.