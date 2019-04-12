مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز تغطية الاحتياجات التنموية

أعلنت الدكتورة تماضر الرماح، نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي وتطويره واستقلاليته والمساهمة في تعزيز تغطية الاحتياجات التنموية، وذلك ضمن 12 هدفا في برنامج التحول الوطني المنبثق عن "رؤية المملكة 2030".

وأوضحت خلال مشاركتها في ورقة عمل في جلسة بعنوان "المهارات ومستقبل العمل" ضمن المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم في الرياض، أمس، أن الوزارة تسعى إلى زيادة تركيز الشراكات المحلية على المسؤولية الاجتماعية وتنويع أنشطتها، ورفع مستوى مساهمتها عبر تقديم خدمات مجتمعية تنموية، وكذلك زيادة المساهمة الاقتصادية المستدامة للقطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 0.3 في المائة إلى 0.6 في المائة ونسبة العاملين من 0.13 في المائة إلى 0.32 في المائة.

ووفقا لـ"واس"، أشارت الرماح إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل للاعتماد على ذواتهم، عبر دمجهم في سوق العمل، كما تعمل على رفع مستوى المساهمة الاقتصادية المستدامة للتطوع، وتكثيف الفرص التطوعية ذات الجودة لجميع الراغبين فيها في أنحاء المملكة، وإثراء خبراتهم بالتجارب التطوعية عبر زيادة عدد المتطوعين من 23 ألفا إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، ورفع القيمة الاقتصادية للفرد المتطوع من 0.6 ريال إلى 15 ريالا في الساعة.

ولفتت إلى أن الوزارة تهتم برفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات منظمات القطاع غير الربحي، وزيادة فاعليتها، وتعزيز دورها في تقديم وتنفيذ الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية، وإيجاد فرص محفزة للاستثمار الاجتماعي، وكذلك تطوير تشريعات وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم ليكونوا عناصر فاعلة ومعطاءة ومندمجة في المجتمع، من خلال رفع نسبة العاملين منهم من 7.7 في المائة لتصل إلى 12 في المائة بحلول عام 2020.

وأوضحت أن الوزارة أنشأت من أجل ذلك هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وستطلق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعد المملكة عضوا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في الأمم المتحدة.

وبينت الدكتورة الرماح، أن عمل المرأة حق لها وضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس رفاهية أو أمرا ثانويا، مشيرة إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 حدد هدفا لرفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 في المائة إلى 25 في المائة، عبر تمكينها وتسهيل ممارستها للأعمال، وتطوير قطاع التجزئة.

وأضافت نائب الوزير، أنه امتدادا لـ"رؤية المملكة 2030"، وبالنظر إلى برنامج منظومة الحماية الاجتماعية، فإن المملكة تسعى إلى تطوير وتوفير منصة وطنية موحدة شاملة لجميع وسائل الدعم، وسيوجد من خلالها أنظمة وسياسات وبرامج لمساعدة الفئات الضمانية على مواجهة الأزمات والصدمات، وتمكينهم، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.