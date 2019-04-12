2.79 مليار دولار عجز الميزان التجاري المصري في يناير

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس إن عجز الميزان التجاري تراجع 29.7 في المائة إلى 2.79 مليار دولار في كانون الثاني (يناير)، حيث انخفضت الصادرات 4.2 في المائة والواردات 20 في المائة.

وبحسب "رويترز"، فإن الصادرات المصرية في تراجع مطرد، ولم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وأضاف بيان جهاز الإحصاء أن الصادرات تراجعت إلى 2.33 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) من 2.43 مليار قبل عام.

وعزا البيان تراجع الصادرات إلى نزول صادرات النفط الخام 48.2 في المائة والعجائن ومحضرات الغذاء المتنوعة 13 في المائة والأثاث 2.5 في المائة.

ونزلت الواردات المصرية 20 في المائة إلى 5.12 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) من 6.4 مليار دولار قبل عام، بدعم من تراجع واردات المنتجات النفطية 38.3 في المائة والقمح 32.1 في المائة.

وأظهر البيان الشهري لوزارة المالية المصرية أن أعداد السائحين الوافدين للبلاد قفزت بنسبة 47.5 في المائة إلى 9.8 مليون سائح في 2018.

وأضاف بيان شهر مارس أن الليالي السياحية في مصر بلغت 102.6 مليون ليلة في 2018 مقابل 51 مليونا في 2017.

ولا تعلن وزارة السياحة المصرية أرقام الإيرادات السياحية أو أعداد السائحين في العامين الأخيرين بدعوى أنها أرقام أمن قومي، حسبما ذكرت وزيرة السياحة بأحد المؤتمرات الصحافية العام الماضي.

واستفاد قطاع السياحة من انحسار المخاوف الأمنية وضعف قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

من جهة أخرى، أظهرت وثيقة أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018 لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، التي تعتزم البلاد تنفيذها، فيما يعرف باسم حساب المساهمة التكافلية.

ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية في كانون الثاني (يناير) وينتهي في 31 مارس للأفراد وفي 30 أبريل للشركات.

وأضافت الوثيقة التنفيذية، وهي عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، أن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وتهدف مصر من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف لتفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد.

وواجهت تلك الضريبة اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، ويطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح، وليس على الإيرادات.

وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية "تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى 1 في المائة وليس على إجمالي الدخل".

وأشار إلى أنه "في ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل سيؤثر ذلك سلبا في هامش الربح وتتحول الشركات تدريجيا إلى خسارة".