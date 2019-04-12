«فولكسفاجن» تعزز ملكيتها في أكبر سوق سيارات في العالم

قالت مصادر مطلعة "إن "فولكسفاجن" تدرس شراء حصة كبيرة في شريكتها الصينية بمشروع مشترك للسيارات الكهربائية "جاك موتورز"، وإنها ستستعين بـ"جولدمان ساكس" لتقديم المشورة لها بشأن الخطة".

وبحسب "رويترز"، فإن تحرك "فولكسفاجن"، أكبر شركة صناعة سيارات أجنبية في الصين، لشراء حصة في "جاك" هو الأحدث لشركات صناعة السيارات الأجنبية؛ لتعزيز ملكيتها في أكبر سوق سيارات في العالم منذ خففت بكين القواعد في هذا الصدد العام الماضي.

واتفقت "بي.إم.دبليو" الألمانية المنافسة لـ"فولكسفاجن" في أكتوبر على شراء حصة مسيطرة في مشروعها المشترك في البلاد مقابل 3.6 مليار يورو "4.05 مليار دولار". وتخطط "دايلمر" لزيادة حصتها في شريكتها المحلية "بايك موتور".

ويظهر التحرك لشراء الحصة أن "جاك" ستصبح لاعبا أساسيا في الرهان الكبير العالمي لـ"فولكسفاجن" على السيارات الكهربائية بفضل الطلب الصيني القوي على ذلك النوع من السيارات. وذكر أحد المصادر أن "فولكسفاجن" تخطط لتحويل جزء كبير من إنتاجها المزمع للسيارات الكهربائية في الصين إلى "جاك" إذا تمكنت في النهاية من الحصول على سيطرة في "جاك".

ولا تملك "فولكسفاجن"، التي يبلغ رأسمالها السوقي نحو 85 مليار دولار، حاليا أي أسهم في "جاك" المدرجة في شنغهاي، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.9 مليار دولار وفقا لبيانات "رفينيتيف".

وأفادت ثلاثة مصادر أن خطط شركة السيارات الألمانية العملاقة في مرحلة مبكرة، لكنها حريصة على الحصول على حصة كبيرة.

وأوضح اثنان من المصادر أنها ستشتري الحصة من المساهمين الرئيسين في "جاك" وهم في الأساس شركات مدعومة حكوميا تملك ما يزيد على 40 في المائة في الشركة وفقا لما تظهره بيانات "رفينيتيف".

وقالت "فولكسفاجن"، "نتابع بعناية التأثيرات في نشاطنا وشركائنا في المشروع المشترك. وفي هذا الصدد، سنبحث جميع الخيارات الممكنة مع جميع أصحاب المصالح لضمان النجاح في الصين في الأجل الطويل".

وعلى نحو منفصل، قالت "جاك" أمس "إنها لم تجر محادثات مع "فولكسفاجن"، مضيفة في بيان للبورصة "الشركة و"فولكسفاجن" لم تجريا مباحثات أعمال رسمية بشأن المسائل التي ذكرت في تقارير إخبارية، وليس لديها أي خطط بشأن شراء حقوق ملكية".