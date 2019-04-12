الأغذية تقفز بمؤشر أسعار المستهلكين الصيني 2.3 %

قفز مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس أساسي للتضخم، في الصين 2.3 في المائة سنويا خلال آذار (مارس) الماضي.

وارتفع المؤشر في شباط (فبراير) الماضي 1.5 في المائة، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، زيادة في أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي 4.1 في المائة سنويا. وبحسب "الألمانية"، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة)، الذي يقيس أسعار المنتجات على أرض المصنع 0.4 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي.

يأتي ذلك فيما يعاني الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. وعقد المفاوضون الأمريكيون والصينيون جولة جديدة من المحادثات التجارية في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الحالي.

وقال ستيفن مونشن وزير الخزانة الأمريكي، إن تقدما تحقق في عدة مجالات خلال المفاوضات، بما في ذلك الاتفاق على آلية لضمان تطبيق أي اتفاق تجاري مستقبلي. وكان صندوق النقد الدولي قد عدل هذا الأسبوع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 6.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6.2 في المائة في التقديرات السابقة، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة لتحفيز الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي نموا بمعدل 6.6 في المائة وهو أقل معدل نمو له منذ نحو 30 عاما.

إلى ذلك، بلغت مبيعات البضائع المرخصة في الصين 85.6 مليار يوان (12.7 مليار دولار) في عام 2018، بزيادة 14.6 في المائة.

وبنهاية عام 2018، تم ترخيص 1473 علامة تجارية، من 32 دولة ومنطقة، في الصين، بزيادة 42.7 في المائة على أساس سنوي.

وهناك 412 شركة قامت بأعمال ترخيص لعلامات تجارية في الصين حتى نهاية عام 2018، بزيادة 26 في المائة على أساس سنوي. ويرتبط عديد من العلامات التجارية بالأفلام والرسوم المتحركة مع منتجات بما في ذلك الألعاب والملابس والأطعمة والكتب والإلكترونيات.

وذكر تقرير رسمي أن الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1985 و1995 يشكلون 60 في المائة من مستهلكي البضائع المرخصة في الصين.