ألمانيا تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2019 إلى 0.5%

قالت مجلة دير شبيجل اليوم إن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2019 إلى 0.5 بالمئة من 1.0 بالمئة بسبب تراجع الصادرات.

وأضافت أن التوقعات الجديدة، التي ستنشر يوم الأربعاء القادم، قد يجري تغييرها بشكل هامشي.

وقالت دير شبيجل إن الحكومة تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة في العام 2020.