تراجع مؤشر أسعار المستهلك في فرنسا إلى أقل مستوى له منذ 17 شهرا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي "أنسي" الصادرة اليوم تراجع مؤشر أسعار المستهلك في فرنسا خلال مارس الماضي إلى أقل مستوى له منذ 17 شهرا.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك تراجع خلال الشهر الماضي 1ر1%، مقابل 3ر1% خلال فبراير الماضي.

يذكر أن هذا المعدل للتضخم هو الأقل في فرنسا منذ أكتوبر 2017 عندما سجل 1ر1%.

وأرجع مكتب الإحصاء انخفاض معدل التضخم إلى تباطؤ أسعار الخدمات والغذاء والتبغ، في حين تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتراجع معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك، بدون حساب الغذاء والطاقة، خلال الشهر الماضي إلى 5ر0% مقابل 7ر0% في الشهر السابق.

في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الشهري خلال مارس الماضي 1% وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2018 عندما سجل 1% أيضا.

كان تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر أمس الأربعاء قد أظهر ارتفاعا طفيفا في معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي 3ر1% مقابل 6ر1% خلال فبراير الماضي.