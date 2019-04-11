الأسهم الأوروبية تتعافى بدعم من مكاسب للبنوك وشركات الطيران

ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم ، مدعومة بمكاسب لأسهم البنوك وشركات الطيران مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أن عبًر مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي عن الاستعداد لدعم منطقة اليورو.

وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروي دو جالهاو إن منطقة اليورو في موقف يختلف عن اليابان، وإن المركزي الأوروبي لا تنقصه الوسائل لتسريع نمو الأسعار ودعم الاقتصاد.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة، مع صعود الأسهم المتداولة في باريس 0.7 في المئة، حيث حققت أسهم شركات المنتجات الفاخرة مكاسب كبيرة.

وقفز سهم إل.في.إم.إتش 4.6 بالمئة، ليسجل مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا، بعدما حققت شركة المنتجات الفاخرة مبيعات قوية في الربع الأول من العام.

وكتب ديفيد مادين محلل السوق لدى سي.إم.سي ماركتس يو.كيه في مذكرة أن تعليقات فيلروي طمأنت السوق وعززت معنويات المستثمرين، حيث أظهرت أن المركزي الأوروبي "مستعد لتقديم المساعدة للمنطقة، إذا دعت الحاجة".

وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.3 في المئة، بعدما تراجع 0.3 أمس الأربعاء في أعقاب تعليقات من البنك المركزي الأوروبي أخفقت في التأثير على المستثمرين.

وارتفع مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوروبي 1.3 في المئة، بعد تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستة اشهر، وهو ما أعطى دعما لأسهم شركات الطيران.

وقفز سهم إيزي جت البريطانية 8.4 في المئة، بينما ارتفع سهم لوفتهانزا الألمانية 3.1 في المئة. وصعد سهم ريان إير الايرلندية 5.1 في المئة، مسجلا أفضل أداء في سبعة أشهر ونصف الشهر.

وفي أنحاء أوروبا، انخفض المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.05 في المئة، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.25 بالمئة، والمؤشر كاك الفرنسي 0.7 في المئة.