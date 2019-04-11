كودلو: جيرول باول يمكنه أن يصبح رئيسا رائعا للمركزي الأمريكي

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم إنه لديه ثقة في جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ويعتقد أنه يمكنه أن يصبح رئيسا رائعا للبنك المركزي الأمريكي.

والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكودلو كلاهما منتقدان لسياسات مجلس الاحتياطي تحت رئاسة باول الذي رشحه ترمب لتولي أعلى منصب بالبنك المركزي.

وجدد كودلو القول بأنه يختلف مع معظم زيادات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الاحتياطي. وعبًر عن رأيه بأن ربما لن تكون هناك زيادات للفائدة في حياته وقال إن الاختلافات في رؤى مجلس الاحتياطي ورؤى إدارة ترامب ليست بالدرجة التي يصورها البعض أحيانا.

وأشار كودلو إلى أن مجلس الاحتياطي هو بنك مركزي مستقل وقال إن إدارة ترامب تهدف إلى إبقائه على ذلك الحال. وأضاف أن ذلك لا يعني أنه والآخرين لن يواصلوا تبادل آرائهم.