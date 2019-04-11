الأسهم الأمريكية ترتفع عند بداية تداولاتها

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس مع عكوف المستثمرين على تقييم تحذيرات بنوك مركزية رئيسية من تباطؤ عالمي وتطلعهم إلى انطلاق موسم نتائج الشركات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.05 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 26188.21 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 3.71 نقطة أو 0.13 بالمئة عند 2891.92 نقطة في بداية التداول، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 10.95 نقطة أو 0.14 بالمئة مسجلا 7975.20 نقطة.