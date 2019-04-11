"الجزائية" تحدد موعدا بديلا للمتهم أحمد المشيخص لحضور جلسة المحاكمة

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم أحمد علي المشيخص "سعودي الجنسية" بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 25/7/1440 وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى وذلك يوم الخميس الموافق 27/8/1440 الساعة 9 صباحا. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12/2/1439.
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