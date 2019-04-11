هيئة الاتصالات تغرّم شركات الاتصالات أكثر من 38 مليون ريال

غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم شركات الاتصالات مبلغ 38 مليون ريال لإرتكابها عدة مخالفات. حيث تم تغريم "الاتصالات السعودية" 9.96 مليون ريال لعدم تنفيذ قرار ايقاف تطبيق سياسية الحد الإئتماني وعدم الإلتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى إضافة إلى تأسيس عدد من شرائح الاتصال مسبقة الدفع مخالفة لنظام الاتصالات واستخدام ترددات دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

كما تم تغريم "موبايلي" 17.36 مليون ريال بسبب تأسيس عدد من شرائح الاتصال مسبقة الدفع مخالفة لنظام الاتصالات وعدم الإلتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى وعدم تزيد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحددة.

وغرمت الهيئة شركة "زين" مبلغ 11.53 مليون ريال للإعلان عرض ترويجي دون الحصول على موافقة الهيئة وعدم الإلتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى وعدم تزيد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحددة وتأسيس عدد من شرائح الاتصال مسبقة الدفع مخالفة لنظام الاتصالات