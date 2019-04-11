دراسة: الذكاء الاصطناعي يتفوق على أطباء الجلدية في تشخيص السرطان

أظهرت دراسة في ألمانيا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشخص سرطان الجلد بشكل أفضل من أساتذة الجلدية.

تنافس خلال 157 طبيب جلدية من 12 مستشفى جامعي في ألمانيا ضد الحاسوب.

وكانت المنافسة بين الأطباء و برنامج طور خصيصا لهذه التجربة.

كان على الأطباء خلال التجربة أن يقيموا 100 صورة ومحاولة معرفة ما إذا كان المرض الموجود في الصور هو شامة أو "وحمة" أم سرطان الخلايا الصبغية "الميلانوما".

وتبين من خلال التجربة أن الذكاء الاصطناعي كان أكثر دقة من التشخيص البشري، حسبما أعلن المركز القومي للأورام السرطانية بمدينة هايدلبرج اليوم الخميس.

نشرت الدراسة في العدد الحالي لمجلة "يوروبيان جورنال اوف كانسر" المتخصصة في أبحاث السرطان.